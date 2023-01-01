Мозамбикские метикалы в китайские юани

Сконвертируйте MZN в CNY по реальному обменному курсу

1 000 mzn
114,26 cny

1.00000 MZN = 0.11426 CNY

Среднерыночный курс в 22:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MZN к CNY

1 мин. назад 1 MZN → 0 CNY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.076189.17691.458441.675780.9590518.5527
1GBP1.1613111.2497103.5631.693721.946121.1137521.5457
1USD0.92930.800192182.87051.35531.557270.8912517.2407
1INR0.01121370.009655930.01206710.01635440.01879160.01075470.208044

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мозамбикский метикал

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Китайский юань RMB
1 MZN0.11426 CNY
5 MZN0.57128 CNY
10 MZN1.14256 CNY
20 MZN2.28512 CNY
50 MZN5.71280 CNY
100 MZN11.42560 CNY
250 MZN28.56400 CNY
500 MZN57.12800 CNY
1000 MZN114.25600 CNY
2000 MZN228.51200 CNY
5000 MZN571.28000 CNY
10000 MZN1142.56000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Мозамбикский метикал
1 CNY8.75230 MZN
5 CNY43.76150 MZN
10 CNY87.52300 MZN
20 CNY175.04600 MZN
50 CNY437.61500 MZN
100 CNY875.23000 MZN
250 CNY2188.07500 MZN
500 CNY4376.15000 MZN
1000 CNY8752.30000 MZN
2000 CNY17504.60000 MZN
5000 CNY43761.50000 MZN
10000 CNY87523.00000 MZN