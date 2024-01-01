500 мозамбикских метикалов в китайские юани

Сконвертируйте MZN в CNY по реальному обменному курсу

500 mzn
56,96 cny

MT1,000 MZN = ¥0,1139 CNY

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11440,1144
Низкий0,11380,1127
В среднем0,11410,1138
Изменить-0.19%0.61%
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Соотношение 1 MZN к CNY

За последние 30 дней максимальный курс MZN к CNY составил 0,1144, а минимальный — 0,1138. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1141. Изменение курса MZN к CNY в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к CNY составил 0,1144, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1138. Изменение курса MZN к CNY в процентном соотношении составило 0.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Китайский юань RMB
1 MZN0,11392 CNY
5 MZN0,56958 CNY
10 MZN1,13916 CNY
20 MZN2,27832 CNY
50 MZN5,69580 CNY
100 MZN11,39160 CNY
250 MZN28,47900 CNY
500 MZN56,95800 CNY
1000 MZN113,91600 CNY
2000 MZN227,83200 CNY
5000 MZN569,58000 CNY
10000 MZN1 139,16000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Мозамбикский метикал
1 CNY8,77837 MZN
5 CNY43,89185 MZN
10 CNY87,78370 MZN
20 CNY175,56740 MZN
50 CNY438,91850 MZN
100 CNY877,83700 MZN
250 CNY2 194,59250 MZN
500 CNY4 389,18500 MZN
1000 CNY8 778,37000 MZN
2000 CNY17 556,74000 MZN
5000 CNY43 891,85000 MZN
10000 CNY87 783,70000 MZN