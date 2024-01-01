2 000 мозамбикских метикалов в китайские юани
Сконвертируйте MZN в CNY по реальному обменному курсу
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|1 MZN в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1144
|0,1144
|Низкий
|0,1138
|0,1127
|В среднем
|0,1141
|0,1138
|Изменить
|-0.19%
|0.61%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к CNY
За последние 30 дней максимальный курс MZN к CNY составил 0,1144, а минимальный — 0,1138. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1141. Изменение курса MZN к CNY в процентном соотношении составило -0.19.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к CNY составил 0,1144, а минимальный — 0,1127. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1138. Изменение курса MZN к CNY в процентном соотношении составило 0.61.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Китайский юань RMB / Мозамбикский метикал
|1 CNY
|8,77837 MZN
|5 CNY
|43,89185 MZN
|10 CNY
|87,78370 MZN
|20 CNY
|175,56740 MZN
|50 CNY
|438,91850 MZN
|100 CNY
|877,83700 MZN
|250 CNY
|2 194,59250 MZN
|500 CNY
|4 389,18500 MZN
|1000 CNY
|8 778,37000 MZN
|2000 CNY
|17 556,74000 MZN
|5000 CNY
|43 891,85000 MZN
|10000 CNY
|87 783,70000 MZN