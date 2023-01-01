روبية موريشية إلى روبل روسي

تحويل MUR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
2132.14 rub

1.00000 MUR = 2.13214 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MUR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الروبل الروسي
1 MUR2.13214 RUB
5 MUR10.66070 RUB
10 MUR21.32140 RUB
20 MUR42.64280 RUB
50 MUR106.60700 RUB
100 MUR213.21400 RUB
250 MUR533.03500 RUB
500 MUR1066.07000 RUB
1000 MUR2132.14000 RUB
2000 MUR4264.28000 RUB
5000 MUR10660.70000 RUB
10000 MUR21321.40000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Mauritian Rupee
1 RUB0.46901 MUR
5 RUB2.34506 MUR
10 RUB4.69013 MUR
20 RUB9.38026 MUR
50 RUB23.45065 MUR
100 RUB46.90130 MUR
250 RUB117.25325 MUR
500 RUB234.50650 MUR
1000 RUB469.01300 MUR
2000 RUB938.02600 MUR
5000 RUB2345.06500 MUR
10000 RUB4690.13000 MUR