باتاكا ماكاوية إلى ليرة تركية

تحويل MOP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
3364.45 try

1.00000 MOP = 3.36445 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:47 UTC
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MOP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.661830.964118.3683
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916671.1119321.185
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559090.904517.2327
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875550.01088090.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / ليرة تركية
1 MOP3.36445 TRY
5 MOP16.82225 TRY
10 MOP33.64450 TRY
20 MOP67.28900 TRY
50 MOP168.22250 TRY
100 MOP336.44500 TRY
250 MOP841.11250 TRY
500 MOP1682.22500 TRY
1000 MOP3364.45000 TRY
2000 MOP6728.90000 TRY
5000 MOP16822.25000 TRY
10000 MOP33644.50000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Macanese Pataca
1 TRY0.29723 MOP
5 TRY1.48613 MOP
10 TRY2.97225 MOP
20 TRY5.94450 MOP
50 TRY14.86125 MOP
100 TRY29.72250 MOP
250 TRY74.30625 MOP
500 TRY148.61250 MOP
1000 TRY297.22500 MOP
2000 TRY594.45000 MOP
5000 TRY1486.12500 MOP
10000 TRY2972.25000 MOP