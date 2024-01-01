Makau patacasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MOP → TRY çevirin

1.000 mop
3.816,76 try

1.00000 MOP = 3.81676 TRY

13:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0745589.2371.454731.652520.94831518.3598
1 GBP1.1677811.25485104.211.698821.92981.1074221.4404
1 USD0.93060.796908183.04591.35381.537870.8825517.086
1 INR0.01120610.009595990.012041510.01630180.01851830.01062730.205742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Türk Lirası
1 MOP3.81676 TRY
5 MOP19.08380 TRY
10 MOP38.16760 TRY
20 MOP76.33520 TRY
50 MOP190.83800 TRY
100 MOP381.67600 TRY
250 MOP954.19000 TRY
500 MOP1908.38000 TRY
1000 MOP3816.76000 TRY
2000 MOP7633.52000 TRY
5000 MOP19083.80000 TRY
10000 MOP38167.60000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Makau Patakası
1 TRY0.26200 MOP
5 TRY1.31001 MOP
10 TRY2.62002 MOP
20 TRY5.24004 MOP
50 TRY13.10010 MOP
100 TRY26.20020 MOP
250 TRY65.50050 MOP
500 TRY131.00100 MOP
1000 TRY262.00200 MOP
2000 TRY524.00400 MOP
5000 TRY1310.01000 MOP
10000 TRY2620.02000 MOP