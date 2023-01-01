باتاكا ماكاوية إلى ريال قطري

تحويل MOP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
452.36 qar

1.00000 MOP = 0.45236 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MOP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال القطري
1 MOP0.45236 QAR
5 MOP2.26180 QAR
10 MOP4.52361 QAR
20 MOP9.04722 QAR
50 MOP22.61805 QAR
100 MOP45.23610 QAR
250 MOP113.09025 QAR
500 MOP226.18050 QAR
1000 MOP452.36100 QAR
2000 MOP904.72200 QAR
5000 MOP2261.80500 QAR
10000 MOP4523.61000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Macanese Pataca
1 QAR2.21063 MOP
5 QAR11.05315 MOP
10 QAR22.10630 MOP
20 QAR44.21260 MOP
50 QAR110.53150 MOP
100 QAR221.06300 MOP
250 QAR552.65750 MOP
500 QAR1105.31500 MOP
1000 QAR2210.63000 MOP
2000 QAR4421.26000 MOP
5000 QAR11053.15000 MOP
10000 QAR22106.30000 MOP