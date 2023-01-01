باتاكا ماكاوية إلى روبية باكستانية

تحويل MOP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
36305 pkr

1.00000 MOP = 36.30500 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
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MOP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Pakistani Rupee
1 MOP36.30500 PKR
5 MOP181.52500 PKR
10 MOP363.05000 PKR
20 MOP726.10000 PKR
50 MOP1815.25000 PKR
100 MOP3630.50000 PKR
250 MOP9076.25000 PKR
500 MOP18152.50000 PKR
1000 MOP36305.00000 PKR
2000 MOP72610.00000 PKR
5000 MOP181525.00000 PKR
10000 MOP363050.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Macanese Pataca
1 PKR0.02754 MOP
5 PKR0.13772 MOP
10 PKR0.27544 MOP
20 PKR0.55089 MOP
50 PKR1.37722 MOP
100 PKR2.75444 MOP
250 PKR6.88610 MOP
500 PKR13.77220 MOP
1000 PKR27.54440 MOP
2000 PKR55.08880 MOP
5000 PKR137.72200 MOP
10000 PKR275.44400 MOP