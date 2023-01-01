دينار مقدوني إلى ريال قطري

تحويل MKD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
62.97 qar

1.00000 MKD = 0.06297 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065888.59681.43671.66090.9640518.3664
1GBP1.1541311.23005102.251.658111.916861.1126421.1968
1USD0.938250.812975183.1271.3481.558360.9045517.2325
1INR0.01128710.009779920.012029810.01621620.01874670.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال القطري
1 MKD0.06297 QAR
5 MKD0.31486 QAR
10 MKD0.62973 QAR
20 MKD1.25945 QAR
50 MKD3.14863 QAR
100 MKD6.29726 QAR
250 MKD15.74315 QAR
500 MKD31.48630 QAR
1000 MKD62.97260 QAR
2000 MKD125.94520 QAR
5000 MKD314.86300 QAR
10000 MKD629.72600 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / دينار مقدوني
1 QAR15.87990 MKD
5 QAR79.39950 MKD
10 QAR158.79900 MKD
20 QAR317.59800 MKD
50 QAR793.99500 MKD
100 QAR1587.99000 MKD
250 QAR3969.97500 MKD
500 QAR7939.95000 MKD
1000 QAR15879.90000 MKD
2000 QAR31759.80000 MKD
5000 QAR79399.50000 MKD
10000 QAR158799.00000 MKD