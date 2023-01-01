دينار مقدوني إلى بيزو فلبيني

تحويل MKD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٩٨١٫٩٢ php

1.00000 MKD = 0.98192 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MKD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065888.59681.43671.66090.9640518.3664
1GBP1.1541311.23005102.251.658111.916861.1126421.1968
1USD0.938250.812975183.1271.3481.558360.9045517.2325
1INR0.01128710.009779920.012029810.01621620.01874670.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Philippine Peso
1 MKD0.98192 PHP
5 MKD4.90959 PHP
10 MKD9.81919 PHP
20 MKD19.63838 PHP
50 MKD49.09595 PHP
100 MKD98.19190 PHP
250 MKD245.47975 PHP
500 MKD490.95950 PHP
1000 MKD981.91900 PHP
2000 MKD1963.83800 PHP
5000 MKD4909.59500 PHP
10000 MKD9819.19000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دينار مقدوني
1 PHP1.01841 MKD
5 PHP5.09205 MKD
10 PHP10.18410 MKD
20 PHP20.36820 MKD
50 PHP50.92050 MKD
100 PHP101.84100 MKD
250 PHP254.60250 MKD
500 PHP509.20500 MKD
1000 PHP1018.41000 MKD
2000 PHP2036.82000 MKD
5000 PHP5092.05000 MKD
10000 PHP10184.10000 MKD