Makedonya dinarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → PHP çevirin

1.000 mkd
975,50 php

1.00000 MKD = 0.97550 PHP

12:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855821.07489.18581.454251.652180.948218.3336
1 GBP1.1684711.25495104.2121.699271.930541.1079421.4225
1 USD0.93110.796844183.04081.354051.538340.8828517.0704
1 INR0.01121250.009595820.012042310.01630580.01852510.01063150.205566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Filipinler Pesosu
1 MKD0.97550 PHP
5 MKD4.87749 PHP
10 MKD9.75498 PHP
20 MKD19.50996 PHP
50 MKD48.77490 PHP
100 MKD97.54980 PHP
250 MKD243.87450 PHP
500 MKD487.74900 PHP
1000 MKD975.49800 PHP
2000 MKD1950.99600 PHP
5000 MKD4877.49000 PHP
10000 MKD9754.98000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Makedonya Dinarı
1 PHP1.02512 MKD
5 PHP5.12560 MKD
10 PHP10.25120 MKD
20 PHP20.50240 MKD
50 PHP51.25600 MKD
100 PHP102.51200 MKD
250 PHP256.28000 MKD
500 PHP512.56000 MKD
1000 PHP1025.12000 MKD
2000 PHP2050.24000 MKD
5000 PHP5125.60000 MKD
10000 PHP10251.20000 MKD