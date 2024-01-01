10 Makedonya dinarından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MKD → PHP çevirin

10 mkd
10,23 php

1,000ден MKD = 1,023₱ PHP

20:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,03511,0394
Düşük1,02340,9970
Ortalama1,03071,0235
Değişim-0.22%2.64%
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1 MKD → PHP istatistikleri

MKD → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0351, en düşük 1,0234 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0307 oldu. MKD → PHP kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

MKD → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0394, en düşük 0,9970 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0235 oldu. MKD → PHP kurundaki değişiklik 2.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2641,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,15810,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7031,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Filipinler Pesosu
1 MKD1,02336 PHP
5 MKD5,11680 PHP
10 MKD10,23360 PHP
20 MKD20,46720 PHP
50 MKD51,16800 PHP
100 MKD102,33600 PHP
250 MKD255,84000 PHP
500 MKD511,68000 PHP
1000 MKD1.023,36000 PHP
2000 MKD2.046,72000 PHP
5000 MKD5.116,80000 PHP
10000 MKD10.233,60000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Makedonya Dinarı
1 PHP0,97717 MKD
5 PHP4,88585 MKD
10 PHP9,77169 MKD
20 PHP19,54338 MKD
50 PHP48,85845 MKD
100 PHP97,71690 MKD
250 PHP244,29225 MKD
500 PHP488,58450 MKD
1000 PHP977,16900 MKD
2000 PHP1.954,33800 MKD
5000 PHP4.885,84500 MKD
10000 PHP9.771,69000 MKD