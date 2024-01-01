250 Filipinler pesosundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile PHP → MKD çevirin

1,000₱ PHP = 0,9965ден MKD

07:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 PHP → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,99650,9971
Düşük0,96470,9647
Ortalama0,98060,9849
Değişim1.26%1.69%
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1 PHP → MKD istatistikleri

PHP → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9965, en düşük 0,9647 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9806 oldu. PHP → MKD kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

PHP → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9971, en düşük 0,9647 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9849 oldu. PHP → MKD kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9491,5480,7921.397,57154,7257,244
1 CAD0,70910,6731,0980,562991,395109,7575,139
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.473,11163,097,636
1 AUD0,6460,910,61310,512902,62199,9294,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Makedonya Dinarı
1 PHP0,99645 MKD
5 PHP4,98227 MKD
10 PHP9,96454 MKD
20 PHP19,92908 MKD
50 PHP49,82270 MKD
100 PHP99,64540 MKD
250 PHP249,11350 MKD
500 PHP498,22700 MKD
1000 PHP996,45400 MKD
2000 PHP1.992,90800 MKD
5000 PHP4.982,27000 MKD
10000 PHP9.964,54000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Filipinler Pesosu
1 MKD1,00356 PHP
5 MKD5,01780 PHP
10 MKD10,03560 PHP
20 MKD20,07120 PHP
50 MKD50,17800 PHP
100 MKD100,35600 PHP
250 MKD250,89000 PHP
500 MKD501,78000 PHP
1000 MKD1.003,56000 PHP
2000 MKD2.007,12000 PHP
5000 MKD5.017,80000 PHP
10000 MKD10.035,60000 PHP