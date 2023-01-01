10 آلاف بيزو فلبيني إلى دينار مقدوني

تحويل PHP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ php
١٠٬٢٩٠٫٨٠ mkd

1.00000 PHP = 1.02908 MKD

Mid-market exchange rate at 01:14
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366550.93251.535740.8085711309.71149.5757.30125
1CAD0.7317710.6823661.123810.591688958.406109.4545.34283
1EUR1.07241.4654911.646930.86711404.53160.4057.82986
1AUD0.651150.8898290.60718910.526501852.81897.39584.75421

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دينار مقدوني
1 PHP1.02908 MKD
5 PHP5.14540 MKD
10 PHP10.29080 MKD
20 PHP20.58160 MKD
50 PHP51.45400 MKD
100 PHP102.90800 MKD
250 PHP257.27000 MKD
500 PHP514.54000 MKD
1000 PHP1029.08000 MKD
2000 PHP2058.16000 MKD
5000 PHP5145.40000 MKD
10000 PHP10290.80000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Philippine Peso
1 MKD0.97174 PHP
5 MKD4.85870 PHP
10 MKD9.71740 PHP
20 MKD19.43480 PHP
50 MKD48.58700 PHP
100 MKD97.17400 PHP
250 MKD242.93500 PHP
500 MKD485.87000 PHP
1000 MKD971.74000 PHP
2000 MKD1943.48000 PHP
5000 MKD4858.70000 PHP
10000 MKD9717.40000 PHP