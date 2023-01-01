5 بيزو فلبيني إلى دينار مقدوني

تحويل PHP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٥٫١٥ mkd

1.00000 PHP = 1.02902 MKD

Mid-market exchange rate at 01:15
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36650.93251.535740.8086041309.5149.6057.30125
1CAD0.73179710.6823911.123850.591733958.288109.485.34303
1EUR1.07241.4654311.646930.86711404.31160.4357.82986
1AUD0.651150.8897960.60718910.526522852.68197.41534.75421

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دينار مقدوني
1 PHP1.02902 MKD
5 PHP5.14510 MKD
10 PHP10.29020 MKD
20 PHP20.58040 MKD
50 PHP51.45100 MKD
100 PHP102.90200 MKD
250 PHP257.25500 MKD
500 PHP514.51000 MKD
1000 PHP1029.02000 MKD
2000 PHP2058.04000 MKD
5000 PHP5145.10000 MKD
10000 PHP10290.20000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Philippine Peso
1 MKD0.97180 PHP
5 MKD4.85900 PHP
10 MKD9.71799 PHP
20 MKD19.43598 PHP
50 MKD48.58995 PHP
100 MKD97.17990 PHP
250 MKD242.94975 PHP
500 MKD485.89950 PHP
1000 MKD971.79900 PHP
2000 MKD1943.59800 PHP
5000 MKD4858.99500 PHP
10000 MKD9717.99000 PHP