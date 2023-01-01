دينار مقدوني إلى ليرة لبنانية

تحويل MKD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٥٩٬٦٠٨ lbp

1.00000 MKD = 259.60800 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MKD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61011.437361.661680.9642518.3755
1GBP1.1532711.2294102.1881.65761.91631.1120421.1912
1USD0.938050.813405183.121.34831.558720.904517.237
1INR0.01128540.009785910.012030810.01622110.01875270.01088190.207375

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه لبناني
1 MKD259.60800 LBP
5 MKD1298.04000 LBP
10 MKD2596.08000 LBP
20 MKD5192.16000 LBP
50 MKD12980.40000 LBP
100 MKD25960.80000 LBP
250 MKD64902.00000 LBP
500 MKD129804.00000 LBP
1000 MKD259608.00000 LBP
2000 MKD519216.00000 LBP
5000 MKD1298040.00000 LBP
10000 MKD2596080.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دينار مقدوني
1 LBP0.00385 MKD
5 LBP0.01926 MKD
10 LBP0.03852 MKD
20 LBP0.07704 MKD
50 LBP0.19260 MKD
100 LBP0.38520 MKD
250 LBP0.96299 MKD
500 LBP1.92598 MKD
1000 LBP3.85196 MKD
2000 LBP7.70392 MKD
5000 LBP19.25980 MKD
10000 LBP38.51960 MKD