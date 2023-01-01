دينار مقدوني إلى روبية إندونيسية

تحويل MKD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٦٥٬٥٦٧ idr

1.00000 MKD = 265.56700 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437661.661910.9644518.378
1GBP1.1531411.22945102.1921.657791.916371.1121421.1919
1USD0.93790.813372183.121.34841.558720.9045517.2369
1INR0.01128380.009785510.012030810.01622230.01875270.01088250.207374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الروبية الإندونيسية
1 MKD265.56700 IDR
5 MKD1327.83500 IDR
10 MKD2655.67000 IDR
20 MKD5311.34000 IDR
50 MKD13278.35000 IDR
100 MKD26556.70000 IDR
250 MKD66391.75000 IDR
500 MKD132783.50000 IDR
1000 MKD265567.00000 IDR
2000 MKD531134.00000 IDR
5000 MKD1327835.00000 IDR
10000 MKD2655670.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / دينار مقدوني
1 IDR0.00377 MKD
5 IDR0.01883 MKD
10 IDR0.03766 MKD
20 IDR0.07531 MKD
50 IDR0.18828 MKD
100 IDR0.37655 MKD
250 IDR0.94138 MKD
500 IDR1.88277 MKD
1000 IDR3.76553 MKD
2000 IDR7.53106 MKD
5000 IDR18.82765 MKD
10000 IDR37.65530 MKD