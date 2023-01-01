دينار مقدوني إلى يوان صيني

تحويل MKD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
126.23 cny

1.00000 MKD = 0.12623 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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MKD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066388.63091.437751.661940.9645518.3781
1GBP1.1530711.2295102.1961.65781.91631.1121921.1909
1USD0.93780.813339183.121.348351.55860.9045517.2354
1INR0.01128280.009785110.012030810.01622170.01875120.01088250.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Chinese Yuan RMB
1 MKD0.12623 CNY
5 MKD0.63113 CNY
10 MKD1.26225 CNY
20 MKD2.52450 CNY
50 MKD6.31125 CNY
100 MKD12.62250 CNY
250 MKD31.55625 CNY
500 MKD63.11250 CNY
1000 MKD126.22500 CNY
2000 MKD252.45000 CNY
5000 MKD631.12500 CNY
10000 MKD1262.25000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دينار مقدوني
1 CNY7.92236 MKD
5 CNY39.61180 MKD
10 CNY79.22360 MKD
20 CNY158.44720 MKD
50 CNY396.11800 MKD
100 CNY792.23600 MKD
250 CNY1980.59000 MKD
500 CNY3961.18000 MKD
1000 CNY7922.36000 MKD
2000 CNY15844.72000 MKD
5000 CNY39611.80000 MKD
10000 CNY79223.60000 MKD