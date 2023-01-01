دينار مقدوني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MKD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
1895.67 bdt

1.00000 MKD = 1.89567 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MKD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

MKD إلى USD

MKD إلى ZAR

MKD إلى CAD

MKD إلى EUR

MKD إلى NZD

MKD إلى SGD

MKD إلى AUD

MKD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دينار مقدوني / Bangladeshi Taka
1 MKD1.89567 BDT
5 MKD9.47835 BDT
10 MKD18.95670 BDT
20 MKD37.91340 BDT
50 MKD94.78350 BDT
100 MKD189.56700 BDT
250 MKD473.91750 BDT
500 MKD947.83500 BDT
1000 MKD1895.67000 BDT
2000 MKD3791.34000 BDT
5000 MKD9478.35000 BDT
10000 MKD18956.70000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دينار مقدوني
1 BDT0.52752 MKD
5 BDT2.63759 MKD
10 BDT5.27517 MKD
20 BDT10.55034 MKD
50 BDT26.37585 MKD
100 BDT52.75170 MKD
250 BDT131.87925 MKD
500 BDT263.75850 MKD
1000 BDT527.51700 MKD
2000 BDT1055.03400 MKD
5000 BDT2637.58500 MKD
10000 BDT5275.17000 MKD