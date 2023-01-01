دينار مقدوني إلى درهم إماراتي

تحويل MKD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
63.44 aed

1.00000 MKD = 0.06344 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
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MKD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MKD0.06344 AED
5 MKD0.31720 AED
10 MKD0.63441 AED
20 MKD1.26881 AED
50 MKD3.17204 AED
100 MKD6.34407 AED
250 MKD15.86017 AED
500 MKD31.72035 AED
1000 MKD63.44070 AED
2000 MKD126.88140 AED
5000 MKD317.20350 AED
10000 MKD634.40700 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دينار مقدوني
1 AED15.76270 MKD
5 AED78.81350 MKD
10 AED157.62700 MKD
20 AED315.25400 MKD
50 AED788.13500 MKD
100 AED1576.27000 MKD
250 AED3940.67500 MKD
500 AED7881.35000 MKD
1000 AED15762.70000 MKD
2000 AED31525.40000 MKD
5000 AED78813.50000 MKD
10000 AED157627.00000 MKD