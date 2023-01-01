ليو مولدوفي إلى بيزو فلبيني

تحويل MDL إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٣٬١٥٨٫٢٢ php

1.00000 MDL = 3.15822 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:28 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MDL إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

MDL إلى USD

MDL إلى GBP

MDL إلى ZAR

MDL إلى CAD

MDL إلى AUD

MDL إلى INR

MDL إلى NZD

MDL إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Philippine Peso
1 MDL3.15822 PHP
5 MDL15.79110 PHP
10 MDL31.58220 PHP
20 MDL63.16440 PHP
50 MDL157.91100 PHP
100 MDL315.82200 PHP
250 MDL789.55500 PHP
500 MDL1579.11000 PHP
1000 MDL3158.22000 PHP
2000 MDL6316.44000 PHP
5000 MDL15791.10000 PHP
10000 MDL31582.20000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / مولدوفى Leu
1 PHP0.31663 MDL
5 PHP1.58317 MDL
10 PHP3.16634 MDL
20 PHP6.33268 MDL
50 PHP15.83170 MDL
100 PHP31.66340 MDL
250 PHP79.15850 MDL
500 PHP158.31700 MDL
1000 PHP316.63400 MDL
2000 PHP633.26800 MDL
5000 PHP1583.17000 MDL
10000 PHP3166.34000 MDL