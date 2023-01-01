5 بيزو فلبيني إلى ليو مولدوفي

تحويل PHP إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
١٫٦٢ mdl

1.00000 PHP = 0.32329 MDL

Mid-market exchange rate at 01:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072489.17011.465541.647190.964118.7259
1GBP1.1531411.2366102.8231.689941.899391.1117421.5931
1USD0.93250.808669183.151.36661.535980.89917.4617
1INR0.01121450.009725420.012026510.01643540.01847240.01081180.210002

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / مولدوفى Leu
1 PHP0.32329 MDL
5 PHP1.61647 MDL
10 PHP3.23293 MDL
20 PHP6.46586 MDL
50 PHP16.16465 MDL
100 PHP32.32930 MDL
250 PHP80.82325 MDL
500 PHP161.64650 MDL
1000 PHP323.29300 MDL
2000 PHP646.58600 MDL
5000 PHP1616.46500 MDL
10000 PHP3232.93000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Philippine Peso
1 MDL3.09317 PHP
5 MDL15.46585 PHP
10 MDL30.93170 PHP
20 MDL61.86340 PHP
50 MDL154.65850 PHP
100 MDL309.31700 PHP
250 MDL773.29250 PHP
500 MDL1546.58500 PHP
1000 MDL3093.17000 PHP
2000 MDL6186.34000 PHP
5000 MDL15465.85000 PHP
10000 MDL30931.70000 PHP