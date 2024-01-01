Moldova leyinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → PHP çevirin

1.000 mdl
3.135,63 php

1.00000 MDL = 3.13563 PHP

11:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556551.0736589.1571.453781.651640.9479918.3311
1 GBP1.168711.25475104.1961.698991.930241.1079121.4231
1 USD0.93140.796972183.0411.354051.538340.8829517.0736
1 INR0.01121620.009597330.012042210.01630580.01852510.01063270.205604

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Filipinler Pesosu
1 MDL3.13563 PHP
5 MDL15.67815 PHP
10 MDL31.35630 PHP
20 MDL62.71260 PHP
50 MDL156.78150 PHP
100 MDL313.56300 PHP
250 MDL783.90750 PHP
500 MDL1567.81500 PHP
1000 MDL3135.63000 PHP
2000 MDL6271.26000 PHP
5000 MDL15678.15000 PHP
10000 MDL31356.30000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moldova Leyi
1 PHP0.31892 MDL
5 PHP1.59458 MDL
10 PHP3.18915 MDL
20 PHP6.37830 MDL
50 PHP15.94575 MDL
100 PHP31.89150 MDL
250 PHP79.72875 MDL
500 PHP159.45750 MDL
1000 PHP318.91500 MDL
2000 PHP637.83000 MDL
5000 PHP1594.57500 MDL
10000 PHP3189.15000 MDL