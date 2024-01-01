500 Filipinler pesosundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile PHP → MDL çevirin

1,000₱ PHP = 0,3094L MDL

07:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 PHP → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30950,3125
Düşük0,30220,3022
Ortalama0,30630,3082
Değişim0.40%0.08%
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1 PHP → MDL istatistikleri

PHP → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3095, en düşük 0,3022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3063 oldu. PHP → MDL kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

PHP → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3125, en düşük 0,3022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3082 oldu. PHP → MDL kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7921.396,43154,687,243
1 CAD0,70910,6731,0980,562990,762109,7455,139
1 EUR1,0541,48611,6320,8351.472,05163,067,635
1 AUD0,6460,9110,61310,512902,23399,9394,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moldova Leyi
1 PHP0,30937 MDL
5 PHP1,54684 MDL
10 PHP3,09367 MDL
20 PHP6,18734 MDL
50 PHP15,46835 MDL
100 PHP30,93670 MDL
250 PHP77,34175 MDL
500 PHP154,68350 MDL
1000 PHP309,36700 MDL
2000 PHP618,73400 MDL
5000 PHP1.546,83500 MDL
10000 PHP3.093,67000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Filipinler Pesosu
1 MDL3,23241 PHP
5 MDL16,16205 PHP
10 MDL32,32410 PHP
20 MDL64,64820 PHP
50 MDL161,62050 PHP
100 MDL323,24100 PHP
250 MDL808,10250 PHP
500 MDL1.616,20500 PHP
1000 MDL3.232,41000 PHP
2000 MDL6.464,82000 PHP
5000 MDL16.162,05000 PHP
10000 MDL32.324,10000 PHP