50 Moldova leyinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → PHP çevirin

50 mdl
165,26 php

1,000L MDL = 3,305₱ PHP

16:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,31453,3454
Düşük3,27983,2346
Ortalama3,30093,2959
Değişim0.05%2.18%
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1 MDL → PHP istatistikleri

MDL → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3145, en düşük 3,2798 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3009 oldu. MDL → PHP kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

MDL → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3454, en düşük 3,2346 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2959 oldu. MDL → PHP kurundaki değişiklik 2.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2261,3861,53683,7621,6791,337
1 GBP1,276123,251,7671,959106,8512,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10860,4561,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Filipinler Pesosu
1 MDL3,30510 PHP
5 MDL16,52550 PHP
10 MDL33,05100 PHP
20 MDL66,10200 PHP
50 MDL165,25500 PHP
100 MDL330,51000 PHP
250 MDL826,27500 PHP
500 MDL1.652,55000 PHP
1000 MDL3.305,10000 PHP
2000 MDL6.610,20000 PHP
5000 MDL16.525,50000 PHP
10000 MDL33.051,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Moldova Leyi
1 PHP0,30256 MDL
5 PHP1,51282 MDL
10 PHP3,02563 MDL
20 PHP6,05126 MDL
50 PHP15,12815 MDL
100 PHP30,25630 MDL
250 PHP75,64075 MDL
500 PHP151,28150 MDL
1000 PHP302,56300 MDL
2000 PHP605,12600 MDL
5000 PHP1.512,81500 MDL
10000 PHP3.025,63000 MDL