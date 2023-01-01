روبية سريلانكي إلى روبل روسي

تحويل LKR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٢٩٦٫٦١ rub

1.00000 LKR = 0.29661 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:43 UTC
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LKR إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبل الروسي
1 LKR0.29661 RUB
5 LKR1.48303 RUB
10 LKR2.96605 RUB
20 LKR5.93210 RUB
50 LKR14.83025 RUB
100 LKR29.66050 RUB
250 LKR74.15125 RUB
500 LKR148.30250 RUB
1000 LKR296.60500 RUB
2000 LKR593.21000 RUB
5000 LKR1483.02500 RUB
10000 LKR2966.05000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / روبية سريلانكية
1 RUB3.37149 LKR
5 RUB16.85745 LKR
10 RUB33.71490 LKR
20 RUB67.42980 LKR
50 RUB168.57450 LKR
100 RUB337.14900 LKR
250 RUB842.87250 LKR
500 RUB1685.74500 LKR
1000 RUB3371.49000 LKR
2000 RUB6742.98000 LKR
5000 RUB16857.45000 LKR
10000 RUB33714.90000 LKR