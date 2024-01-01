Sri Lanka rupisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile LKR → RUB çevirin

1.000 lkr
294,78 rub

1.00000 LKR = 0.29478 RUB

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353950.79659183.03661.539050.931551.34753.67285
1 CAD0.7385810.58834661.32911.136710.6880430.9952362.71269
1 GBP1.255351.699681104.241.932051.169411.691584.61071
1 INR0.01204290.01630550.0095932510.01853460.01121890.01622780.0442317

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rus Rublesi
1 LKR0.29478 RUB
5 LKR1.47389 RUB
10 LKR2.94777 RUB
20 LKR5.89554 RUB
50 LKR14.73885 RUB
100 LKR29.47770 RUB
250 LKR73.69425 RUB
500 LKR147.38850 RUB
1000 LKR294.77700 RUB
2000 LKR589.55400 RUB
5000 LKR1473.88500 RUB
10000 LKR2947.77000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 RUB3.39240 LKR
5 RUB16.96200 LKR
10 RUB33.92400 LKR
20 RUB67.84800 LKR
50 RUB169.62000 LKR
100 RUB339.24000 LKR
250 RUB848.10000 LKR
500 RUB1696.20000 LKR
1000 RUB3392.40000 LKR
2000 RUB6784.80000 LKR
5000 RUB16962.00000 LKR
10000 RUB33924.00000 LKR