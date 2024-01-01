500 Sri Lanka rupisinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile LKR → RUB çevirin

500 lkr
141,82 rub

1,000Sr LKR = 0,2836руб RUB

07:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29280,3104
Düşük0,28040,2740
Ortalama0,28860,2941
Değişim-2.06%-7.94%
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1 LKR → RUB istatistikleri

LKR → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2928, en düşük 0,2804 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2886 oldu. LKR → RUB kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

LKR → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3104, en düşük 0,2740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2941 oldu. LKR → RUB kurundaki değişiklik -7.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7371,5320,9251,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5851,1090,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,121,961,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rus Rublesi
1 LKR0,28364 RUB
5 LKR1,41819 RUB
10 LKR2,83639 RUB
20 LKR5,67278 RUB
50 LKR14,18195 RUB
100 LKR28,36390 RUB
250 LKR70,90975 RUB
500 LKR141,81950 RUB
1000 LKR283,63900 RUB
2000 LKR567,27800 RUB
5000 LKR1.418,19500 RUB
10000 LKR2.836,39000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 RUB3,52561 LKR
5 RUB17,62805 LKR
10 RUB35,25610 LKR
20 RUB70,51220 LKR
50 RUB176,28050 LKR
100 RUB352,56100 LKR
250 RUB881,40250 LKR
500 RUB1.762,80500 LKR
1000 RUB3.525,61000 LKR
2000 RUB7.051,22000 LKR
5000 RUB17.628,05000 LKR
10000 RUB35.256,10000 LKR