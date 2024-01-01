5.000 Rus rublesinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RUB → LKR çevirin

5.000 rub
17.652,15 lkr

1,000руб RUB = 3,530Sr LKR

03:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,56683,6502
Düşük3,41543,2213
Ortalama3,46733,4064
Değişim2.72%8.77%
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1 RUB → LKR istatistikleri

RUB → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5668, en düşük 3,4154 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,4673 oldu. RUB → LKR kurundaki değişiklik 2.72 değerindeydi.

RUB → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6502, en düşük 3,2213 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4064 oldu. RUB → LKR kurundaki değişiklik 8.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2330,7861,5371,33683,74
1 EUR1,07911,4967,8070,8481,6591,44290,384
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1080,96460,403
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Sri Lanka Rupisi
1 RUB3,53043 LKR
5 RUB17,65215 LKR
10 RUB35,30430 LKR
20 RUB70,60860 LKR
50 RUB176,52150 LKR
100 RUB353,04300 LKR
250 RUB882,60750 LKR
500 RUB1.765,21500 LKR
1000 RUB3.530,43000 LKR
2000 RUB7.060,86000 LKR
5000 RUB17.652,15000 LKR
10000 RUB35.304,30000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rus Rublesi
1 LKR0,28325 RUB
5 LKR1,41626 RUB
10 LKR2,83252 RUB
20 LKR5,66504 RUB
50 LKR14,16260 RUB
100 LKR28,32520 RUB
250 LKR70,81300 RUB
500 LKR141,62600 RUB
1000 LKR283,25200 RUB
2000 LKR566,50400 RUB
5000 LKR1.416,26000 RUB
10000 LKR2.832,52000 RUB