سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 1.97541 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.902% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.703% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 2.04483 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 1.9743 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -2.108%.