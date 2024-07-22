哈薩克斯坦堅戈兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，哈薩克斯坦堅戈兌安哥拉寬紮的匯率目前為1.871，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.511%。

在過去一星期，哈薩克斯坦堅戈兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見1.882，並在22-07-2024低見1.856。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.930%。