دينار كويتي إلى بير إثيوبي

تحويل KWD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
179085 etb

1.00000 KWD = 179.08500 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البر الإثيوبي
1 KWD179.08500 ETB
5 KWD895.42500 ETB
10 KWD1790.85000 ETB
20 KWD3581.70000 ETB
50 KWD8954.25000 ETB
100 KWD17908.50000 ETB
250 KWD44771.25000 ETB
500 KWD89542.50000 ETB
1000 KWD179085.00000 ETB
2000 KWD358170.00000 ETB
5000 KWD895425.00000 ETB
10000 KWD1790850.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Kuwaiti Dinar
1 ETB0.00558 KWD
5 ETB0.02792 KWD
10 ETB0.05584 KWD
20 ETB0.11168 KWD
50 ETB0.27920 KWD
100 ETB0.55839 KWD
250 ETB1.39599 KWD
500 ETB2.79197 KWD
1000 ETB5.58394 KWD
2000 ETB11.16788 KWD
5000 ETB27.91970 KWD
10000 ETB55.83940 KWD