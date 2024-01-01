Kuveyt dinarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile KWD → ETB çevirin

1.000 kwd
183.668 etb

1.00000 KWD = 183.66800 ETB

09:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03210.931719.00651.539291.643521515.73.67285
1 INR0.012043510.0112210.2289050.01853850.019793818.25440.0442341
1 EUR1.073389.1184120.39971.652121.763991626.83.94207
1 ZAR0.05261364.368620.049020410.08098760.086471579.74640.193242

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Etiyopya Birri
1 KWD183.66800 ETB
5 KWD918.34000 ETB
10 KWD1836.68000 ETB
20 KWD3673.36000 ETB
50 KWD9183.40000 ETB
100 KWD18366.80000 ETB
250 KWD45917.00000 ETB
500 KWD91834.00000 ETB
1000 KWD183668.00000 ETB
2000 KWD367336.00000 ETB
5000 KWD918340.00000 ETB
10000 KWD1836680.00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kuveyt Dinarı
1 ETB0.00544 KWD
5 ETB0.02722 KWD
10 ETB0.05445 KWD
20 ETB0.10889 KWD
50 ETB0.27223 KWD
100 ETB0.54446 KWD
250 ETB1.36115 KWD
500 ETB2.72230 KWD
1000 ETB5.44460 KWD
2000 ETB10.88920 KWD
5000 ETB27.22300 KWD
10000 ETB54.44600 KWD