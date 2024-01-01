5.000 Etiyopya birrinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ETB → KWD çevirin

1,000Br ETB = 0,002521ك KWD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 ETB → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0029
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00250,0026
Değişim-2.61%-10.10%
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1 ETB → KWD istatistikleri

ETB → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0025 oldu. ETB → KWD kurundaki değişiklik -2.61 değerindeydi.

ETB → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. ETB → KWD kurundaki değişiklik -10.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Kuveyt Dinarı
1 ETB0,00252 KWD
5 ETB0,01260 KWD
10 ETB0,02521 KWD
20 ETB0,05041 KWD
50 ETB0,12604 KWD
100 ETB0,25207 KWD
250 ETB0,63019 KWD
500 ETB1,26037 KWD
1000 ETB2,52074 KWD
2000 ETB5,04148 KWD
5000 ETB12,60370 KWD
10000 ETB25,20740 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Etiyopya Birri
1 KWD396,70900 ETB
5 KWD1.983,54500 ETB
10 KWD3.967,09000 ETB
20 KWD7.934,18000 ETB
50 KWD19.835,45000 ETB
100 KWD39.670,90000 ETB
250 KWD99.177,25000 ETB
500 KWD198.354,50000 ETB
1000 KWD396.709,00000 ETB
2000 KWD793.418,00000 ETB
5000 KWD1.983.545,00000 ETB
10000 KWD3.967.090,00000 ETB