دينار كويتي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KWD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
355350 bdt

1.00000 KWD = 355.35000 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Bangladeshi Taka
1 KWD355.35000 BDT
5 KWD1776.75000 BDT
10 KWD3553.50000 BDT
20 KWD7107.00000 BDT
50 KWD17767.50000 BDT
100 KWD35535.00000 BDT
250 KWD88837.50000 BDT
500 KWD177675.00000 BDT
1000 KWD355350.00000 BDT
2000 KWD710700.00000 BDT
5000 KWD1776750.00000 BDT
10000 KWD3553500.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Kuwaiti Dinar
1 BDT0.00281 KWD
5 BDT0.01407 KWD
10 BDT0.02814 KWD
20 BDT0.05628 KWD
50 BDT0.14071 KWD
100 BDT0.28141 KWD
250 BDT0.70353 KWD
500 BDT1.40706 KWD
1000 BDT2.81412 KWD
2000 BDT5.62824 KWD
5000 BDT14.07060 KWD
10000 BDT28.14120 KWD