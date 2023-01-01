فرنك قمري إلى دونغ فيتنامي

تحويل KMF إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
52457 vnd

1.00000 KMF = 52.45740 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066988.69621.436311.658350.963718.3089
1GBP1.1533411.2305102.2971.656561.912641.1114721.1164
1USD0.93730.812678183.13451.346251.554360.903317.1608
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619360.0186970.01086550.206422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Vietnamese Dong
1 KMF52.45740 VND
5 KMF262.28700 VND
10 KMF524.57400 VND
20 KMF1049.14800 VND
50 KMF2622.87000 VND
100 KMF5245.74000 VND
250 KMF13114.35000 VND
500 KMF26228.70000 VND
1000 KMF52457.40000 VND
2000 KMF104914.80000 VND
5000 KMF262287.00000 VND
10000 KMF524574.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / فرنك جزر القمر
1 VND0.01906 KMF
5 VND0.09532 KMF
10 VND0.19063 KMF
20 VND0.38126 KMF
50 VND0.95315 KMF
100 VND1.90631 KMF
250 VND4.76577 KMF
500 VND9.53155 KMF
1000 VND19.06310 KMF
2000 VND38.12620 KMF
5000 VND95.31550 KMF
10000 VND190.63100 KMF