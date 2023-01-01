Коморские франки в вьетнамские донги

Сконвертируйте KMF в VND по реальному обменному курсу

1 000 kmf
52 401 vnd

1.00000 KMF = 52.40110 VND

Среднерыночный курс в 19:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KMF к VND

1 мин. назад 1 KMF → 0 VND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8591.072888.92441.454451.670510.956518.5043
1GBP1.1641411.2489103.5211.69321.944721.113521.5418
1USD0.932150.800705182.891.355751.557150.891617.2486
1INR0.01124550.009659850.012064210.0163560.01878570.01075640.20809

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из коморских франков в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коморский франк

KMF в USD

KMF в EUR

KMF в GBP

KMF в INR

KMF в JPY

KMF в RUB

KMF в AUD

KMF в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк Комор / Вьетнамский донг
1 KMF52.40110 VND
5 KMF262.00550 VND
10 KMF524.01100 VND
20 KMF1048.02200 VND
50 KMF2620.05500 VND
100 KMF5240.11000 VND
250 KMF13100.27500 VND
500 KMF26200.55000 VND
1000 KMF52401.10000 VND
2000 KMF104802.20000 VND
5000 KMF262005.50000 VND
10000 KMF524011.00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Франк Комор
1 VND0.01908 KMF
5 VND0.09542 KMF
10 VND0.19084 KMF
20 VND0.38167 KMF
50 VND0.95418 KMF
100 VND1.90836 KMF
250 VND4.77090 KMF
500 VND9.54180 KMF
1000 VND19.08360 KMF
2000 VND38.16720 KMF
5000 VND95.41800 KMF
10000 VND190.83600 KMF