100 тысяч вьетнамких донгов в коморские франки
Сконвертируйте VND в KMF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к KMF
1 VND = 0,01826 KMF
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в KMF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0183
|0,0183
|Низкий
|0,0178
|0,0176
|В среднем
|0,0180
|0,0180
|Изменение
|0.75%
|2.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к KMF
За последние 30 дней максимальный курс VND к KMF составил 0,0183, а минимальный — 0,0178. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0180. Изменение курса VND к KMF в процентном соотношении составило 0.75.
За последние 90 дней максимальный курс VND к KMF составил 0,0183, а минимальный — 0,0176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0180. Изменение курса VND к KMF в процентном соотношении составило 2.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в коморские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Франк Комор
|1000 VND
|18,26110 KMF
|2000 VND
|36,52220 KMF
|5000 VND
|91,30550 KMF
|10000 VND
|182,61100 KMF
|20000 VND
|365,22200 KMF
|50000 VND
|913,05500 KMF
|100000 VND
|1 826,11000 KMF
|200000 VND
|3 652,22000 KMF
|500000 VND
|9 130,55000 KMF
|1000000 VND
|18 261,10000 KMF
|2000000 VND
|36 522,20000 KMF
|5000000 VND
|91 305,50000 KMF
|Обменные курсы Франк Комор / Вьетнамский донг
|1 KMF
|54,76130 VND
|5 KMF
|273,80650 VND
|10 KMF
|547,61300 VND
|20 KMF
|1 095,22600 VND
|50 KMF
|2 738,06500 VND
|100 KMF
|5 476,13000 VND
|250 KMF
|13 690,32500 VND
|500 KMF
|27 380,65000 VND
|1000 KMF
|54 761,30000 VND
|2000 KMF
|109 522,60000 VND
|5000 KMF
|273 806,50000 VND
|10000 KMF
|547 613,00000 VND