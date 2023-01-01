فرنك قمري إلى دولار سنغافوري

تحويل KMF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٢٫٩٥ sgd

1.00000 KMF = 0.00295 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:39 UTC
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KMF إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436611.659230.9638518.3015
1GBP1.153411.23045102.2931.656991.913761.1117121.109
1USD0.93740.812711183.13451.346651.555330.903517.1555
1INR0.01127550.009775850.012028710.01619840.01870860.01086790.206358

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار سنغافورة
1 KMF0.00295 SGD
5 KMF0.01473 SGD
10 KMF0.02946 SGD
20 KMF0.05892 SGD
50 KMF0.14731 SGD
100 KMF0.29461 SGD
250 KMF0.73653 SGD
500 KMF1.47307 SGD
1000 KMF2.94613 SGD
2000 KMF5.89226 SGD
5000 KMF14.73065 SGD
10000 KMF29.46130 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / فرنك جزر القمر
1 SGD339.42800 KMF
5 SGD1697.14000 KMF
10 SGD3394.28000 KMF
20 SGD6788.56000 KMF
50 SGD16971.40000 KMF
100 SGD33942.80000 KMF
250 SGD84857.00000 KMF
500 SGD169714.00000 KMF
1000 SGD339428.00000 KMF
2000 SGD678856.00000 KMF
5000 SGD1697140.00000 KMF
10000 SGD3394280.00000 KMF