Komor frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KMF → SGD çevirin

1.000 kmf
2,94 sgd

1.00000 KMF = 0.00294 SGD

09:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0732589.11651.45281.652420.94741518.3114
1 GBP1.1695611.25525104.2291.699171.932641.1080621.4166
1 USD0.931750.796654183.03421.353651.539650.8827517.0616
1 INR0.01122130.009594290.012043210.01630230.01854230.01063120.205477

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Komor frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Singapur Doları
1 KMF0.00294 SGD
5 KMF0.01470 SGD
10 KMF0.02939 SGD
20 KMF0.05878 SGD
50 KMF0.14695 SGD
100 KMF0.29391 SGD
250 KMF0.73477 SGD
500 KMF1.46953 SGD
1000 KMF2.93907 SGD
2000 KMF5.87814 SGD
5000 KMF14.69535 SGD
10000 KMF29.39070 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Komor Frangı
1 SGD340.24300 KMF
5 SGD1701.21500 KMF
10 SGD3402.43000 KMF
20 SGD6804.86000 KMF
50 SGD17012.15000 KMF
100 SGD34024.30000 KMF
250 SGD85060.75000 KMF
500 SGD170121.50000 KMF
1000 SGD340243.00000 KMF
2000 SGD680486.00000 KMF
5000 SGD1701215.00000 KMF
10000 SGD3402430.00000 KMF