250 Singapur dolarından Komor frangına

Reel döviz kuru ile SGD → KMF çevirin

250 sgd
84.980 kmf

1,000S$ SGD = 339,9CF KMF

19:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KMF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek340,1460340,1460
Düşük335,6430335,2290
Ortalama336,9797337,2897
Değişim0.90%0.35%
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1 SGD → KMF istatistikleri

SGD → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 340,1460, en düşük 335,6430 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 336,9797 oldu. SGD → KMF kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

SGD → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 340,1460, en düşük 335,2290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 337,2897 oldu. SGD → KMF kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,7927,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6740,85291,4217,8224,901
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Komor Frangı
1 SGD339,91900 KMF
5 SGD1.699,59500 KMF
10 SGD3.399,19000 KMF
20 SGD6.798,38000 KMF
50 SGD16.995,95000 KMF
100 SGD33.991,90000 KMF
250 SGD84.979,75000 KMF
500 SGD169.959,50000 KMF
1000 SGD339.919,00000 KMF
2000 SGD679.838,00000 KMF
5000 SGD1.699.595,00000 KMF
10000 SGD3.399.190,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Singapur Doları
1 KMF0,00294 SGD
5 KMF0,01471 SGD
10 KMF0,02942 SGD
20 KMF0,05884 SGD
50 KMF0,14709 SGD
100 KMF0,29419 SGD
250 KMF0,73547 SGD
500 KMF1,47094 SGD
1000 KMF2,94187 SGD
2000 KMF5,88374 SGD
5000 KMF14,70935 SGD
10000 KMF29,41870 SGD