فرنك قمري إلى ريال قطري

تحويل KMF إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
7.86 qar

1.00000 KMF = 0.00786 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0668588.6921.436571.659430.963818.3015
1GBP1.1533411.23045102.2931.656861.913911.1115921.108
1USD0.937350.812711183.13451.346551.555450.903517.1547
1INR0.0112750.009775850.012028710.01619720.01871010.01086790.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الريال القطري
1 KMF0.00786 QAR
5 KMF0.03931 QAR
10 KMF0.07862 QAR
20 KMF0.15724 QAR
50 KMF0.39311 QAR
100 KMF0.78622 QAR
250 KMF1.96556 QAR
500 KMF3.93112 QAR
1000 KMF7.86224 QAR
2000 KMF15.72448 QAR
5000 KMF39.31120 QAR
10000 KMF78.62240 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / فرنك جزر القمر
1 QAR127.19000 KMF
5 QAR635.95000 KMF
10 QAR1271.90000 KMF
20 QAR2543.80000 KMF
50 QAR6359.50000 KMF
100 QAR12719.00000 KMF
250 QAR31797.50000 KMF
500 QAR63595.00000 KMF
1000 QAR127190.00000 KMF
2000 QAR254380.00000 KMF
5000 QAR635950.00000 KMF
10000 QAR1271900.00000 KMF