1 ريال قطري إلى فرنك قمري
تحويل QAR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Qatari rial
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال القطري / فرنك جزر القمر
|1 QAR
|127.19100 KMF
|5 QAR
|635.95500 KMF
|10 QAR
|1271.91000 KMF
|20 QAR
|2543.82000 KMF
|50 QAR
|6359.55000 KMF
|100 QAR
|12719.10000 KMF
|250 QAR
|31797.75000 KMF
|500 QAR
|63595.50000 KMF
|1000 QAR
|127191.00000 KMF
|2000 QAR
|254382.00000 KMF
|5000 QAR
|635955.00000 KMF
|10000 QAR
|1271910.00000 KMF