100 ريال قطري إلى فرنك قمري

تحويل QAR إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ qar
١٢٬٧١٩ kmf

1.00000 QAR = 127.19100 KMF

Mid-market exchange rate at 11:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.07589.43061.465981.651560.964218.7545
1GBP1.155811.24245103.3611.694331.908821.1144221.6758
1USD0.930150.804861183.19131.36371.536330.896917.446
1INR0.01118180.009674830.012020510.01639230.01846750.01078120.209709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / فرنك جزر القمر
1 QAR127.19100 KMF
5 QAR635.95500 KMF
10 QAR1271.91000 KMF
20 QAR2543.82000 KMF
50 QAR6359.55000 KMF
100 QAR12719.10000 KMF
250 QAR31797.75000 KMF
500 QAR63595.50000 KMF
1000 QAR127191.00000 KMF
2000 QAR254382.00000 KMF
5000 QAR635955.00000 KMF
10000 QAR1271910.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الريال القطري
1 KMF0.00786 QAR
5 KMF0.03931 QAR
10 KMF0.07862 QAR
20 KMF0.15724 QAR
50 KMF0.39311 QAR
100 KMF0.78622 QAR
250 KMF1.96555 QAR
500 KMF3.93110 QAR
1000 KMF7.86219 QAR
2000 KMF15.72438 QAR
5000 KMF39.31095 QAR
10000 KMF78.62190 QAR