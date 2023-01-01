فرنك قمري إلى ليرة لبنانية

تحويل KMF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٣٢٬٤١٢٫٥٠ lbp

1.00000 KMF = 32.41250 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066888.68791.436551.659360.96418.2989
1GBP1.153411.2304102.2891.656861.913831.1118821.1052
1USD0.93740.812744183.13451.34661.555450.9036517.1531
1INR0.01127550.009776250.012028710.01619780.01871010.01086970.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل فرنك قمري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / جنيه لبناني
1 KMF32.41250 LBP
5 KMF162.06250 LBP
10 KMF324.12500 LBP
20 KMF648.25000 LBP
50 KMF1620.62500 LBP
100 KMF3241.25000 LBP
250 KMF8103.12500 LBP
500 KMF16206.25000 LBP
1000 KMF32412.50000 LBP
2000 KMF64825.00000 LBP
5000 KMF162062.50000 LBP
10000 KMF324125.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك جزر القمر
1 LBP0.03085 KMF
5 LBP0.15426 KMF
10 LBP0.30852 KMF
20 LBP0.61705 KMF
50 LBP1.54262 KMF
100 LBP3.08523 KMF
250 LBP7.71307 KMF
500 LBP15.42615 KMF
1000 LBP30.85230 KMF
2000 LBP61.70460 KMF
5000 LBP154.26150 KMF
10000 LBP308.52300 KMF