فرنك قمري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل KMF إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
236.68 bdt

1.00000 KMF = 0.23668 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066888.68791.436981.659610.964318.3054
1GBP1.1535411.2306102.3051.657621.914441.1123521.1161
1USD0.937350.812612183.13451.3471.555690.903917.1592
1INR0.01127550.009774660.012028710.01620270.0187130.01087270.206403

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Bangladeshi Taka
1 KMF0.23668 BDT
5 KMF1.18339 BDT
10 KMF2.36678 BDT
20 KMF4.73356 BDT
50 KMF11.83390 BDT
100 KMF23.66780 BDT
250 KMF59.16950 BDT
500 KMF118.33900 BDT
1000 KMF236.67800 BDT
2000 KMF473.35600 BDT
5000 KMF1183.39000 BDT
10000 KMF2366.78000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فرنك جزر القمر
1 BDT4.22515 KMF
5 BDT21.12575 KMF
10 BDT42.25150 KMF
20 BDT84.50300 KMF
50 BDT211.25750 KMF
100 BDT422.51500 KMF
250 BDT1056.28750 KMF
500 BDT2112.57500 KMF
1000 BDT4225.15000 KMF
2000 BDT8450.30000 KMF
5000 BDT21125.75000 KMF
10000 BDT42251.50000 KMF