شلن كيني إلى فرنك سويسري

تحويل KES إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٦٫١٣ chf

1.00000 KES = 0.00613 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:42 UTC
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KES إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الفرنك السويسري
1 KES0.00613 CHF
5 KES0.03066 CHF
10 KES0.06133 CHF
20 KES0.12266 CHF
50 KES0.30665 CHF
100 KES0.61330 CHF
250 KES1.53324 CHF
500 KES3.06648 CHF
1000 KES6.13297 CHF
2000 KES12.26594 CHF
5000 KES30.66485 CHF
10000 KES61.32970 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / شلن كيني
1 CHF163.05300 KES
5 CHF815.26500 KES
10 CHF1630.53000 KES
20 CHF3261.06000 KES
50 CHF8152.65000 KES
100 CHF16305.30000 KES
250 CHF40763.25000 KES
500 CHF81526.50000 KES
1000 CHF163053.00000 KES
2000 CHF326106.00000 KES
5000 CHF815265.00000 KES
10000 CHF1630530.00000 KES