دينار أردني إلى لوتي ليسوتو

تحويل JOD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
26704.90 lsl

1.00000 JOD = 26.70490 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:16 UTC
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JOD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065688.58811.436911.660590.9629518.3011
1GBP1.1537411.2294102.2061.657781.915851.1109921.1143
1USD0.938450.813405183.13451.348451.558360.9036517.1745
1INR0.01128820.00978420.012028710.01622010.01874510.01086970.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

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JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Lesotho Loti
1 JOD26.70490 LSL
5 JOD133.52450 LSL
10 JOD267.04900 LSL
20 JOD534.09800 LSL
50 JOD1335.24500 LSL
100 JOD2670.49000 LSL
250 JOD6676.22500 LSL
500 JOD13352.45000 LSL
1000 JOD26704.90000 LSL
2000 JOD53409.80000 LSL
5000 JOD133524.50000 LSL
10000 JOD267049.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الدينار الأردني
1 LSL0.03745 JOD
5 LSL0.18723 JOD
10 LSL0.37446 JOD
20 LSL0.74893 JOD
50 LSL1.87232 JOD
100 LSL3.74463 JOD
250 LSL9.36158 JOD
500 LSL18.72315 JOD
1000 LSL37.44630 JOD
2000 LSL74.89260 JOD
5000 LSL187.23150 JOD
10000 LSL374.46300 JOD