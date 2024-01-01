Ürdün dinarından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile JOD → LSL çevirin

1.000 jod
26.846,20 lsl

1.00000 JOD = 26.84620 LSL

07:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.347519.04070.931650.7970353.67291.54024
1 CAD0.73825310.99479514.05680.6878020.5884132.711531.13709
1 SGD0.7421151.00523114.13040.6914010.5914922.725711.14303
1 ZAR0.05251910.07113970.070769510.04893010.04185950.1928970.0808919

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Ürdün dinarından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Lesotho Lotisi
1 JOD26.84620 LSL
5 JOD134.23100 LSL
10 JOD268.46200 LSL
20 JOD536.92400 LSL
50 JOD1342.31000 LSL
100 JOD2684.62000 LSL
250 JOD6711.55000 LSL
500 JOD13423.10000 LSL
1000 JOD26846.20000 LSL
2000 JOD53692.40000 LSL
5000 JOD134231.00000 LSL
10000 JOD268462.00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ürdün Dinarı
1 LSL0.03725 JOD
5 LSL0.18625 JOD
10 LSL0.37249 JOD
20 LSL0.74498 JOD
50 LSL1.86246 JOD
100 LSL3.72492 JOD
250 LSL9.31230 JOD
500 LSL18.62460 JOD
1000 LSL37.24920 JOD
2000 LSL74.49840 JOD
5000 LSL186.24600 JOD
10000 LSL372.49200 JOD