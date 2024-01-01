100 Lesotho lotisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile LSL → JOD çevirin

100 lsl
3,890 jod

1,000L LSL = 0,03890JD JOD

11:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03950,0395
Düşük0,03810,0374
Ortalama0,03890,0386
Değişim2.04%1.57%
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1 LSL → JOD istatistikleri

LSL → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0381 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0389 oldu. LSL → JOD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

LSL → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0374 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0386 oldu. LSL → JOD kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,331,4911,6520,94620,101
1 GBP1,18311,277106,8961,7651,9551,1223,788
1 USD0,9270,783183,7321,3831,5320,87718,633
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ürdün Dinarı
1 LSL0,03890 JOD
5 LSL0,19449 JOD
10 LSL0,38898 JOD
20 LSL0,77796 JOD
50 LSL1,94490 JOD
100 LSL3,88980 JOD
250 LSL9,72450 JOD
500 LSL19,44900 JOD
1000 LSL38,89800 JOD
2000 LSL77,79600 JOD
5000 LSL194,49000 JOD
10000 LSL388,98000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Lesotho Lotisi
1 JOD25,70830 LSL
5 JOD128,54150 LSL
10 JOD257,08300 LSL
20 JOD514,16600 LSL
50 JOD1.285,41500 LSL
100 JOD2.570,83000 LSL
250 JOD6.427,07500 LSL
500 JOD12.854,15000 LSL
1000 JOD25.708,30000 LSL
2000 JOD51.416,60000 LSL
5000 JOD128.541,50000 LSL
10000 JOD257.083,00000 LSL